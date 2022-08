Comme annoncé, Denis Bouanga va bien poursuivre sa carrière en MLS. L'international gabonais va quitter l'AS Saint-Etienne pour le Los Angeles FC, où un contrat de trois ans et demi l'attend. La transaction s'est conclue dans les dernières heures du mercato américain, clôturé depuis ce jeudi soir à minuit.Un véritable jackpot pour l'ailier, qui bénéficiera du statut de joueur désigné, avec à la clé un traitement mensuel en dehors du salary cap. Concrètement, cela signifie que l'ancien Nîmois sera bien mieux payé que ses nouveaux coéquipiers Gareth Bale et Giorgio Chiellini, arrivés ces dernières semaines au sein de la franchise californienne sans relever du même statut dérogatoire.Non encore officialisé à cette heure (le LAFC s'est contenté d'un tweet plein de sous-entendus), ce transfert va permettre à Denis Bouanga de vivre à 27 ans sa première expérience à l'étranger, après des passages à Lorient, Strasbourg, Tours, Nîmes et Saint-Etienne, d'où il part sur un bilan de 28 buts en 110 matchs. Le club forézien devrait toucher une somme estimée à cinq millions d'euros dans l'opération.