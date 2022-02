Comment faire le buzz avec un simple recrutement hivernal quand on est un club de bas de tableau ? La réponse, le FK Khimki l'a trouvée. Actuel 16e de Premier Liga, le club russe a créé la sensation en annonçant l'arrivée de l'attaquant camerounais Didier Lamkel Zé (25 ans) au moyen d'un détournement d'une scène du film Taxi 4, sorti en 2007.



Dans la vidéo en question, doublée dans un français approximatif au fort accent... russe, la recrue apparaît sur la banquette arrière de la Peugeot 407 conduite par Samy Nacéri, en lieu et place de Djibril Cissé. L'ancien joueur des Chamois Niortais enfile la tunique de son nouveau club, qu'il rejoint sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison en provenance de la formation slovaque de Dunajska Streda. Le club russe, comme l'attaquant, sans temps de jeu depuis novembre dernier, espèrent y trouver leur compte. Et même si ce ne devait être pas le cas, le transfert aura au moins fait parler.