Rüdiger au Real, ça se rapproche

Les discussions se poursuivent avec plusieurs clubs pour le cas d'Antonio Rüdiger (28 ans) en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain. Des pourparlers se feraient en ce moment même et il se pourrait que le Real soit le grand favori pour s'attacher les services de l'international allemand. L'ancien Romain, qui ne semble pas avoir trouvé d'accord avec les dirigeants du club londonien, sera dans bientôt libre de signer dans le club de son choix dès janvier. Et selon les informations du Guardian, le Real Madrid de Florentino Pérez pourrait être la prochaine destination du défenseur de la Mannschaft.

Rüdiger vers une offre de contrat XXL

Antonio Rüdiger quant à lui semble nourrir des velléités de départs afin de doubler son salaire, et le Real compterait sur l'arrivée libre du Berlinois afin de satisfaire son souhait. D'autre part, bien que Chelsea semble nourrir encore l'espoir de conserver un de ses joueurs clés, des clubs tels que le Bayern Munich et le PSG, tout comme la Casa Blanca, seraient également prêts à céder aux exigences du joueur et lui proposer un salaire de 234 000 € par semaines (soit 983 000 € par mois) presque le double de son contrat actuel (506 000 € par mois).