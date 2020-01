Rudi Garcia (OL) : « Cherki ? Si il continue à travailler, il fera la carrière qu'il mérite »

Rudi Garcia était en conférence de presse pour aborder le choc contre Lille en demi-finale de Coupe de la Ligue, ce mardi (21h10). Une affiche alléchante qui pourrait permettre au jeune milieu offensif Rayan Cherki de prendre à nouveau la lumière. Auteur d'une prestation éclatante à Nantes ce samedi (victoire 4-3), la pépite de l'OL a fait une apparition fracassante dans le panorama du foot mondial. Pour Rudi Garcia, sa progression sera un autre axe majeur de la saison lyonnaise.

"Des joueurs ambidextres à ce point là c'est très rare. Il est très bien entouré et très bien éduqué. C'est un joueur intelligent, qui écoute. Si il continue à travailler il fera la carrière qu'il mérite", a expliqué l'entraîneur de l'OL en conférence de presse ce lundi. Garcia a d'ailleurs pris soin de faire la part belle au collectif. Une façon de calmer le jeu, atténuer la pression. "Sa performance XXL c'est aussi le collectif et les courses défensive, a-t-il insisté.

Garcia savoure la dynamique positive de l'OL

Par ailleurs, l'entraîneur de l'OL n'a pas caché sa satisfaction quant au début d'année civile de ses hommes. Malgré les aléas contraires, le club rhodanien a engendré une bonne dynamique. "Les victoires appellent les victoires, il y a une bonne dynamique, des sourires. On gagne avec la manière et les joueurs sont récompensés de leurs efforts. C'est comme ça que je veux voir jouer mon équipe, collectivement. Quand on joue les uns pour les autres on peut-être redoutables. Les joueurs comprennent qu'il faut jouer pour le partenaire c'est important".

"On est en course sur 4 tableaux, ça veut dire beaucoup de matches, a conclu l'entraîneur de l'OL. Il faut un effectif. Il y aura des blessés, des suspendus, il faut se renforcer quantitativement et qualitativement. Les jeunes ne peuvent pas non plus jouer tous les matchs. À 16 ans ce serait dangereux".