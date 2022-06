Après une saison au Rubin Kazan, Montassar Talbi devrait changer d'air cet été. Dans un contexte politique difficile, le défenseur international tunisien entend profiter des dispositions spéciales prises par la FIFA à l'attention des joueurs étrangers des clubs russes et ukrainiens, qui ont la possibilité de suspendre leurs contrats jusqu'en 2023 pour jouer avec une autre équipe. Soucieux de rester compétitif dans une année de Coupe du monde, celui qui est devenu incontournable dans la charnière centrale des Aigles de Carthage est en quête d'un nouveau défi.

La Ligue 1 et la Serie A à l'affût

Et les pistes ne manquent pas pour le natif de Paris, avec lequel les futurs adversaires des Bleus au Qatar n'ont plus encaissé le moindre but depuis la CAN. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, des clubs de Ligue 1 française et de Serie A italienne sont déjà venus aux renseignements. Passé également avec succès par Rizespor, Talbi (24 ans) garde également la cote en Süper Lig mais privilégie un championnat plus compétitif après son année en Premier Liga russe. Affaire à suivre.