Roussillon, un avenir au Barça ?

Outre Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) ou Neto (FC Valence), le FC Barcelone a aussi enrôlé cet été le prometteur latéral droit brésilien Emerson. Celui-ci devrait ainsi pousser vers la sortie le Portugais Nelson Semedo. Mais la campagne de recrutement des Catalans n'est pas encore terminée, sans même évoquer le dossier Neymar évidemment. En effet, les champions d'Espagne en titre ont besoin d'un défenseur latéral gauche pour concurrencer a minima Jordi Alba. Le jeune Français Jean-Clair Todibo peut éventuellement dépanner à ce poste, tout comme Samuel Umtiti, mais les deux hommes sont bien plus à leur avantage dans l'axe.

Alors le Barça aimerait pouvoir faire venir un véritable spécialiste, et d'après les informations de sport.es, deux profils auraient été ciblés de l'autre côté du Rhin. En premier lieu, les Blaugranas se pencheraient sur la piste Philipp Max, sociétaire d'Augsburg dont la cote est au plus haut en Allemagne et qui pourrait débarquer contre 20 millions d'euros environ. Mais un Tricolore serait aussi surveillé de très près: Jérôme Roussillon. Le latéral gauche de 26 ans, arrivé à Wolfsburg l'été dernier, s'est imposé parmi les révélations de la saison écoulée. Le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard a ainsi confirmé la progression affichée au cours des trois exercices précédents du côté de Montpellier, après avoir fait ses classes chez les Lionceaux donc.

Roussillon semble enfin en mesure de donner raison à ceux qui en avaient fait un grand espoir du football tricolore il y a quelques années. En 2013, il faisait initialement partie des joueurs retenus par Pierre Mankowski pour disputer le Mondial U20 qu'allait remporter les Tricolores, mais avait été contraint au forfait sur blessure, remplacé par Pierre-Yves Polomat. Il avait ainsi laissé la génération Paul Pogba, Samuel Umtiti, Florian Thauvin et autre Kurt Zouma soulever le trophée sans lui, et suivre des trajectoires plus médiatisées. Mais si d'aventure le Loup devait quitter Wolfsburg pour le Barça, nul doute que les projecteurs se tourneraient vers lui. Quoi de plus normal pour un joueur que le quotidien Sport annonce d'ores et déjà parmi les futurs convoqués en équipe de France ?