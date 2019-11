Koeman au Barça après l'Euro 2020 ?

L'ancien défenseur Blaugrana est actuellement sélectionneur des Pays-Bas et espère pouvoir se qualifier pour l'Euro 2020 avec son équipe. Mais Koeman possède une clause dans son contrat avec la KNVB lui permettant de rejoindre le FC Barcelone après le tournoi comme il l'a expliqué dans des propos relayés par AS.« [Rejoindre Barcelone] est une possibilité, mais seulement après l'Euro 2020 », a ainsi déclaré le coach batave. « Je ne sais pas si je continuerai à parler de ce job à Barcelone à l'avenir, car c'est un peu étrange de parler de la possibilité de rejoindre le club pendant que vous êtes l'entraîneur des Pays-Bas. » Koeman est l’un des favoris pour succéder au très contesté Ernesto Valverde au Camp Nou,Ancien sociétaire du Barça,(entre 1989 et 1995),. « Tout le monde sait que j’aime le Barça, ils connaissent mon amour pour ce club dans lequel j’ai grandi comme joueur et comme personne. Dans ma vie professionnelle comme entraîneur, j’ai deux rêves à réaliser. Le premier est d’être sélectionneur des Pays-Bas. Mon autre souhait, mon autre rêve, est d’entraîner un jour le Barça », avait-il indiqué à l'époque où il entraînait Everton.