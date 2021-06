Ronaldo – Icardi : échange bien envisagé

Cristiano Ronaldo portera-t-il le maillot du Paris Saint-Germain avant la fin de son immense carrière ? La question est éternelle, tant le nom du Portugais a été lié au club de la capitale depuis ses débuts. Meilleur buteur de Serie A et de la Juventus, CR7 reste pourtant sur une saison frustrante. En cause : l'élimination prématurée de la Vieille Dame en Ligue des Champions et la perte du Scudetto au profit de l'Inter Milan. Deux désillusions qui ont engendré une pluie de critiques sur le quintuple Ballon d'Or.

Icardi à la Juve... si Ronaldo rejoint le PSG ?

Si l'on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport, un départ de Cristiano Ronaldo cet été est une hypothèse crédible. Le Portugais ne serait pas forcément enclin à retravailler avec Massimiliano Allegri, et son bail expire dans un an. L'opération est donc envisageable pour un club qui s'en donne les moyens, en termes d'indemnité de transferts. Et si la Juve ne fermerait pas la porte, c'est aussi parce qu'un nom se dégagerait pour remplacer CR7 : Mauro Icardi. Malgré une campagne décevante (pépins physiques et méforme), le buteur argentin a conservé une excellente cote en Italie. Selon le Corriere della Sera, Icardi ne s'opposerait pas à un départ à la Juve, malgré son démenti sur les réseaux sociaux. Le média italien précise que son avenir est clairement lié à celui de Cristiano Ronaldo. Affaire(s) à suivre...