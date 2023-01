Ronaldo, Gakpo, Badiashile… Les gros coups de cette première moitié de mercato !

Le mercato hivernal est généralement l’occasion pour les clubs de faire des bonnes affaires. L’opportunité de s’offrir un ou deux renforts en vue de la seconde partie de saison, où tout se joue. Et cette année encore, la fenêtre hivernale s’avère particulièrement agitée. La moitié de ce mercato passé, l’heure est au bilan, et au récapitulatif des principaux mouvements du début d’année 2023.

Cristiano, au revoir

Comment ne pas commencer par Cristiano Ronaldo ? Certes, il ne s’agit pas d’un transfert à proprement parler puisque le Portugais s’est engagé libre de tout contrat avec Al Nassr. Mais cet hiver, après une Coupe du Monde frustrante avec le Portugal, le quintuple Ballon d’Or a quitté l’Europe, pour l’Arabie Saoudite. Là-bas, il sera désormais dirigé par un certain Rudi Garcia, flatté à l’idée de travailler un si grand jouer. « Mon devoir en Europe est achevé. Al Nassr m’offre une opportunité et un nouveau défi ! » déclarait le désormais joueur le mieux payé au monde lors de sa présentation historique.

Une Premier League toujours aussi attractive

Le gros coup de ce mercato, c’est pour l’instant Liverpool qui l’a réalisé. Alors que Cody Gakpo semblait promis à Manchester United, qui étudiait le dossier depuis l’été dernier déjà, les Red Devils se sont vus chiper le Néerlandais en une fraction de seconde par leur ennemi de toujours, Liverpool. Pour une quarantaine de millions d’euros, les Reds se sont offerts l’une des révélations du Mondial, auteur d’un excellent début de saison avec le PSV Eindhoven. Avec tous les blessés, notamment dans le secteur offensif, dans l’effectif de Jurgen Klopp (Diogo Jota, Luis Diaz), Cody Gakpo pourrait avoir un rôle déterminant dans la seconde partie de saison de sa nouvelle équipe. D’autant plus que Liverpool doit remonter au classement en Premier League, et jouer un huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en février et mars prochain.

Chelsea a également été assez actif sur ces 15 premiers jours de mercato. Un début de saison cauchemardesque des Blues a poussé Todd Boehly à sortir le chéquier dès le début d’année 2023. Seulement une consigne dans la politique du président américain, recruter jeune, afin d’avoir un effectif tourné vers l’avenir. Dans cette optique, Chelsea est allé chercher le Français Badiashile à l’AS Monaco pour 40 millions d’euros. Le défenseur central aura l’occasion d’apprendre aux côtés de joueurs expérimentés comme Thiago Silva, Koulibaly ou encore Azplicueta. Mais les Londoniens ne se sont pas arrêtés là. Les jeunes Carlos Santos (Brésil) et David Datro Fofana (Côte d’Ivoire) ont également signé. En plus de ces trois arrivées, Chelsea a également trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour Joao Felix. Il a d'ailleurs été exclu pour sa première rencontre jeudi soir.

Les autres coups de janvier

Evidemment, le mercato ne s’est pas résumé qu’à cette poignée de transferts. En France, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire. En Angleterre, Matheus Cunha a rejoint Wolverhamtpon, tandis Loïc Badé, l’ancien Rennais, a posé ses bagages à Southampton. En Allemagne, Daley Blind s’est engagé pour 6 mois au Bayern Munich et l’ancien Niçois Dolberg a rejoint Hoffenheim sous forme de prêt. Le gardien emblématique de la Coupe du Monde Ochoa est arrivé à la Salernitana en Italie, tandis que Séville a libéré Isco de son contrat.