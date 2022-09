14h59 : Partira ? Partira pas ? Ludovic Ajorque, l'attaquant de Strasbourg, intéresse fortement le Herta Berlin. Une offre en début de semaine a été refusée par les dirigeants strasbourgeois qui attendent 10M€ selon L'Equipe. Le club de la capitale allemande vient d'annoncer s'être séparé de Krzysztof Piatek vers la Salernitana pour laisser de la place à l'attaquant réunionnais dans son effectif. Un premier indice ?

14h34 : Ignatius Ganago vient renforcer le secteur offensif du FC Nantes. Un accord a été trouvé avec le RC Lens. Le Camerounais a signé un contrat de quatre ans. ✍🏼 𝗜𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶𝘂𝘀 𝗚𝗮𝗻𝗮𝗴𝗼 renforce l'attaque nantaise.



Le FC Nantes et le Racing Club de Lens ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant, @ignatiusganago (23 ans).#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) September 1, 2022

14h17 : Alors qu'ils finalisent les derniers détails pour le départ de leur attaquant Pierre-Emerick Aubamayang à Chelsea, les dirigeants du FC Barcelone, négocie actuellement le futur contrat d'Hector Bellerin. Le défenseur de 27 ans d’Arsenal arriverait libre de tout contrat selon la radio Cadena COPE. 💥 Informa @HelenaCondis



🫱🏽‍🫲🏻 Ya están negociando @HectorBellerin y el @FCBarcelona



📞 Mateu Alemany ya ha llamado a su agente



🧐 Bellerín está en Londres esperando



💰 Llegaría sin coste de traspaso, contrato por objetivos



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/9m6PkejmB9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 1, 2022

14h06 : C'est un transfert anodin qui pourrait avoir de grandes répercussions pour le Paris SG. Selon Sky Sport Italia, l'Inter Milan viendrait de trouver un accord pour le transfert de Francesco Acerbi (34 ans, Lazio). Ll'arrivée de ce renfort défensif pourrait permettre à Milan Skriniar d'obtenir un bon de sortie vers la club de la capitale. Le PSG aurait, ce matin, formulé une ultime offre à hauteur de 50 M€ (+10 de bonus) à l'Inter Milan pour son défenseur slovaque.

13h48 : Leicester tient le remplaçant de Wesley Fofana, parti à Chelsea. Les Foxes ont officialisé la signature du défenseur de Reims Wout Faes pour les cinq prochaines années. Le Belge aura évolué trois saisons en Champagne et disputé 73 matches (4 buts). 🇧🇪 🤩#WelcomeWout pic.twitter.com/j4A1zaetQV — Leicester City (@LCFC) September 1, 2022

13h33 : Leeds United s'invite dans la course pour recruter Bamba Dieng ! L'Olympique de Marseille qui veut absolument se séparer de son attaquant avant la fin du Mercato n'est finalement pas à cours de club intéressés. Le FC Lorient avait depuis plusieurs jours formulé une offre avoisinant les 10M€ avec bonus pour s'attacher les services du Sénégalais. Mais, la proposition du club de Premier League, semble davantage convenir à Pablo Longoria. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs.

11h54 : En attendant l'officialisation attendue de Carlos Soler au PSG, retrouvez quelques uns de ses plus beaux buts avec son club de toujours, Valence :

11h47 : Arsenal va tenter sa chance pour Douglas Luiz ! Le milieu brésilien d'Aston Villa va faire l'objet d'une offensive de dernière minute mais la transaction ne semble pas évidente si l'on en croit Fabrizio Romano. Arsenal are now really trying to sign Douglas Luiz from Aston Villa. Not an easy deal at all — but Arsenal trying with agents working on it. 🚨⚪️🔴 #AFC #DeadlineDay



Player understood to be keen on the move — up to the clubs. pic.twitter.com/CQz4fxql6U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

11h36 : Martin Braithwaite est sur le point de quitter le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, l'ancien Toulousain devrait voir son contrat être rompu pour qu'il puisse s'engager avec l'Espanyol, l'autre club barcelonais.

11h24 : Troyes recrute un ancien grand espoir colombien. Marlos rejoint ainsi l'ESTAC pour deux saisons en provenance de Manchester City où il a enchaîné les prêts. 🏠 Bienvenidos 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 ! 🇨🇴#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/mROoDDexVP — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 1, 2022

11h19 : Du mouvement à Angers ? Selon le journaliste Ignazio Genuardi, le SCO pourrait recruter sur le fil le latéral droit français de Southampton, Yan Valery. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec #Southampton, le latéral français #Valery est en contacts avec Angers. Ça discute pour une arrivée avant le terme de ce marché estival. #Mercato #SCO — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) September 1, 2022

11h15 : Sassuolo renforce son secteur offensif avec deux Français. Armand Laurienté quitte ainsi Lorient et Janis Antiste La Spezia pour rejoindre le club italien. Le second est prêté avec une option d'achat obligatoire. Armand #Laurientè e Janis #Antiste sono due nuovi calciatori del Sassuolo! ✍️🤝



Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/EHu07WlxhX



Benvenuti ragazzi! #ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/Coz1uZvftA — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 31, 2022

11h09 : Manchester City vient de compléter son escouade défensive avec la signature de Manuel Akanji. Le défenseur central suisse quitte le Borussia Dortmund contre un chèque de 17,5 M€. We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



Read more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 1, 2022

10h45 : Deux départs à venir à l'OM ? Selon les DNA, Bamba Dieng pourrait rejoindre sur le fil le Racing Club de Strasbourg si Ludovic Ajorque était transféré à Stuttgart. Selon La Provence, c'est Lorient qui tiendrait cependant la corde. Jordan Amavi est lui sur le point de s'engager avec Getafe. Un prêt sans option d'achat a été validé par l'OM. Le latéral gauche est attendu en Espagne ce jeudi matin selon RMC Sport pour y passer sa visite médicale.

10h35 : Arrivée surprise du côté de Liverpool ? En quête d'un milieu de terrain, les Reds ont visiblement jeté leur dévolu sur Arthur Melo ! Le milieu brésilien n'a pas joué la moindre minute avec la Juventus cette saison. Il s'agirait d'un prêt sans option d'achat. Liverpool are closing in on deal to sign Arthur Melo from Juventus. Full agreement on the salary, work now in progress for medical later today as per @DiMarzio. 🚨🔴🇧🇷 #LFC



Clubs discussing final details in order to get it done soon. pic.twitter.com/XKbwU4nRIN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

10h20 : Un départ au PSG se confirme ! Selon Fabrizio Romano, Abdou Diallo est en train de passer sa visite médicale du côté de Leipzig. Le polyvalent défenseur va être prêté au club allemand avec une option d'achat de 25 M€. Abdou Diallo’s currently undergoing medical tests in Germany as new RB Leipzig player. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig



Loan with €25m buy option clause not mandatory, agreed yesterday with PSG. #DeadlineDay pic.twitter.com/6frTaIkfon — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

10h17 : Paulo Fonseca attend des joueurs pour renforcer son effectif et il va être entendu. Selon La Gazzetta dello Sport, Adam Ounas, l'ailier algérien de Naples, est bien parti pour rejoindre le LOSC contre 3 M€.

10h10 : Nice et Kasper Dolberg, c'est fini ! Le buteur danois est prêté avec option d'achat au Séville FC où il tentera de relancer sa carrière après une saison difficile. Bonne saison Kasper ! — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2022

09h42 : Très bonne nouvelle pour les supporters lensois, Pourtant annoncé sur le départ, Seko Fofana va rester chez les Sang et Or ! Le capitaine du club nordiste a prolongé son bail jusqu'à l'été 2025. Ce soir c'est tout Bollaert-Delelis qui joue les prolongations. — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2022

09h37 : Cela pourrait être l'une des surprises de ce dernier jour : Jordi Alba pourrait quitter le FC Barcelone pour l'Inter Milan. Mais, selon Marca, si les deux clubs auraient trouvé un accord pour un prêt, le latéral gauche vétéran ne souhaiterait pas quitter la Catalogne...

09h32 : Selon L'Equipe, Nice et Rennes ont trouvé un accord mercredi pour un échange d'attaquants ! Ainsi, Amine Gouiri va rejoindre le Stade Rennais et Gaëtan Laborde retrouvera Andy Delort à l'OGC Nice. L'officialisation est attendue dans la journée.

09h23 : Dans le sens des arrivées, Carlos Soler est attendu ce jeudi pour rejoindre les rangs du PSG. Mais ce n'est peut-être pas la dernière emplette parisienne puisque Milan Skriniar est toujours fortement convoité par Paris. La Gazzetta dello Sport évoque une offre de 50 M€ (plus 10 M€ de bonus) refusée par l'Inter Milan pour son défenseur central. Le club lombard n'est pas vendeur mais attention aux dernières offres parisiennes qui pourraient faire céder l'état-major intériste.

09h20 : Comme depuis quelques jours, le PSG sera un acteur majeur lors de cette fin de Mercato dans le sens des arrivées comme des départs. D'ailleurs, celui de Layvin Kurzawa se précise selon Romano. Le latéral gauche français est actuellement à Londres pour s'engager en prêt avec Fulham. Laywin Kurzawa is in London right now to sign contract and complete his move to Fulham. Loan from PSG confirmed. ⚪️⚫️✅ #DeadlineDay pic.twitter.com/eSgxVlVmKV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

09h15 : Pierre-Emerick Aubameyang et Chelsea, c'est presque fait ! Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Blues sont proches d'un accord avec le FC Barcelone et l'attaquant gabonais. Les Barcelonais devraient ainsi récupérer plus de 11 M€ dans la transaction plus Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol qui rêvait de rejoindre le Camp Nou. Chelsea and Barça in positive, direct contact to finally complete Pierre Aubameyang deal in the next hours. It’s now really close. 🚨🔵 #DeadlineDay



Final bid will be bit more than £10m plus Marcos Alonso included. #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

09h10 : Cristiano Ronaldo restera-t-il à Manchester United ? C'est l'une des grandes questions de cette fin de Mercato. La tendance n'est plus vraiment à un départ selon la presse anglaise mais rien ne serait encore acté.

08h59 : Même s'il s'est dit satisfait du Mercato de son club, Igor Tudor n'est pas contre l'arrivée d'un joueur supplémentaire dans le secteur offensif. Ce joueur ne devrait pas être Ruslan Malinovskyi mais pourrait être Amine Harit. Déjà prêté la saison passée par Schalke 04 à l'OM, le milieu offensif marocain pourrait revenir si l'on en croit La Provence. L'ancien Nantais a donné son feu vert mais cette arrivée serait conditionnée à un départ dans les rangs olympiens. Suspense !

08h52 : L'Ajax Amsterdam a officialisé mercredi soir l'arrivée de Lucas Ocampos. L'ancien Marseillais a été prêté avec option d'achat par le Séville FC. Le club sévillan devrait récupérer 20 M€ si l'option est levée par le club néerlandais. Holaaaaa @Locampos15! 😍 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 31, 2022

08h50 : On part d'abord à Nice qui pourrait être l'un des acteurs majeurs de cette ultime journée. Cela devrait bouger en attaque pour les Aiglons mais aussi au milieu de terrain : ainsi, selon L'Equipe, Tiémoué Bakayoko discute avec le club azuréen. En cas d'un accord salarial, le milieu international français pourrait être libéré par l'AC Milan et rejoindre le GYM.

📽 Avant de débuter les hostilités, petit point sur les dossiers chauds dans le Mercato Express et un article sur les clubs français devant la dernière ligne droite de ce marché d'été :