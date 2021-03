Dans la foulée de la sortie de route peu glorieuse de la Juventus face au FC Porto, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la révélation de négociations entre Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, et le Real Madrid, a fait sensation. Un scoop d'El Chiringuito qui a rapidement été suivi d'une annonce de la Cadena Cope, indiquant que le Real Madrid n'avait pas donné suite aux propositions de son ancien joueur. Pour les supporters merengue, la possibilité de revoir CR7 du côté de Santiago Bernabeu ne laisse pas indifférent.

Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, puisque les résultats du sondage proposé par AS à ses lecteurs cette semaine, se sont révélés des plus partagés. Plus de 140 000 internautes ont pris part au vote, et si le "oui" l'emporte, c'est d'une très courte tête (53,44%). Pas loin de la moitié des supporters du Real (46,56%) ne veulent donc plus entendre parler du Portugais, qui fait désormais pour eux partie du passé.

Retour vers le futur

A Madrid, les regards sont donc tournés vers le futur, et celui-ci se résume en un duel Mbappé-Haaland. Une autre problématique se pose pour le Real, puisque les comptes du club ont été mis à mal par la crise économique liée au contexte sanitaire et au Covid-19. Florentino Perez ne peut plus dépenser à tout va, et s'offrir le vétéran CR7 couterait beaucoup trop cher si Madrid veut espérer attirer Kylian Mbappé, voir Erling Haaland.