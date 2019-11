Romain Philippoteaux (Nîmes) vers la MLS ?

Arrivé l’été dernier à Nîmes, Romain Philippoteaux (31 ans) serait d’ores et déjà sur le départ. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, l’ancien ailier de Dijon, Lorient et Auxerre serait en contacts très avancés avec le FC Dallas, où évolue notamment Reto Ziegler. Auteur de trois buts cette saison en Ligue 1 (+ deux passes décisives), le Gardois pourrait faire l’objet d’un transfert estimé autour de 400 000 euros. Des discussions seraient en cours entre les Crocos et la franchise US.