Rolando a retrouvé un club !

Rolando va reprendre du service. Libre depuis l’été dernier et la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, le défenseur central portugais s’est engagé avec Braga jeudi, comme annoncé dans un communiqué. Une possibilité envisagée dès l'été dernier. Celui qui compte 174 matchs avec le FC Porto a signé jusqu’en juin 2022, soit pour un peu plus de deux saisons. Le défenseur de 34 ans n’a plus joué en match officiel depuis le 8 février dernier et une entrée en jeu sur la pelouse de Dijon. Celui qui est également passé par l’Inter Milan ou encore Naples débutera l’entraînement dès vendredi avec sa nouvelle équipe.



𝗜𝗰𝗼́𝗻𝗶𝗰𝗼 🏆



1 @EuropaLeague , 4 Campeonatos Nacionais, 4 Supertaças e 3 Taças de Portugal depois, Rolando é Gverreiro do Minho até 2022!

Sabe mais em 👉 https://t.co/4f9oJ7m0VI pic.twitter.com/oizZfpCKTK

— SC Braga (@SCBragaOficial) February 27, 2020