Marcelo a eu droit à des adieux en grande pompe au Real Madrid City la semaine dernière. Une cérémonie où un homme a brillé par son absence, en la personne de Roberto Carlos. L’ex-icône des Merengue est proche de son compatriote et beaucoup de points communs lient les deux Auriverde. Pourtant, à la surprise générale, il ne s’est donc pas présenté pour ce rendez-vous important.



Carlos a fait faux bond, mais il a une excuse pour ça. Il s’en est expliqué dans une interview à la presse espagnole : « Marcelo, je l'ai vu grandir. J'ai pratiquement grandi avec lui au Real Madrid. Il est arrivé à l'âge de 17 ans. Et je ne suis pas allé à sa cérémonie d'adieu parce que je savais que je pleurerais. Je l'ai vu grandir et regarder ce qu'il a fait. Je suis reconnaissant pour la carrière qu'il a menée et la chance qu'il a eue dans sa vie ».

« Pas de compétition » entre Roberto Carlos et Marcelo

« Pour moi, Marcelo est le meilleur arrière gauche de tous les temps, a poursuivi le champion du monde 2002. Il sait que je le pense, je le lui ai dit plusieurs fois. C'est triste qu'il quitte le Real Madrid mais sa carrière n'est pas terminée. Il passe au chapitre suivant de sa carrière professionnelle. Il lui reste encore quatre ou cinq ans à jouer. Nous, ici au Real Madrid, lui sommes très reconnaissants - pour les trophées qu'il a remportés - 25, si je ne me trompe pas - exactement la même chose m'est arrivée »



Enfin, à la question qui était le plus fort entre lui et Marcelo, Carlos a répondu : « Aujourd'hui, il y a toujours une sorte de débat : qui était le meilleur, Roberto Carlos ou Marcelo ? Non, il n'y a pas de compétition entre moi et Marcelo. Il est presque comme un fils pour moi. Voir Marcelo triompher et entrer dans l'histoire avec le Real Madrid, c'est comme si j'avais tout gagné aussi avec lui. »