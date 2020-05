Roberto Carlos dévoile qu'il a failli rejoindre Chelsea en 2007. Le lauréat du Mondial 2002 avec le Brésil était libre de s'engager dans le club de son choix après 11 ans au Real Madrid. S'il a fini par rejoindre Fenerbahçe, l'ancien coéquipier de Zinedine Zidane est passé à deux doigts de signer avec le Chelsea de Roman Abramovich.

La Premier League a raté Roberto Carlos

"J'avais deux propositions, le Fenerbahçe et Chelsea. Chelsea, cela n'a pas abouti alors j'ai signé pour Fenerbahce. Mais, c'était très proche. On s'était mis d'accord et je devais juste y aller et signer le contrat. C'était juste une semaine avant que je ne m'engage pour le Fenerbahce et j'étais à Paris pour rencontrer à la fois Roman Abramovich et (l'ancien PDG) Peter Kenyon. Malheureusement, dans les derniers instants, quelque chose n'a pas fonctionné juste avant la finalisation, ce qui se produit souvent dans le football. Il y avait un problème avec l'avocat. Tout était OK, cependant, et je suis sûr à 100% que je me serai bien comporté en Premier League et cela aurait convenu à mes caractéristiques'', a confié le Brésilien à Goal.