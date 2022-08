Quelques semaines après les avoir quittés dans des conditions délicates, avec des reproches et attaques échangées de part, Robert Lewandowski a retrouvé les champions d’Allemagne. Le Polonais a souhaité enterrer la hache de guerre avec ses anciens dirigeants. En arrivant dans la cité sportive de son ancienne équipe mardi matin, il a ainsi demandé à les rencontrer pour une explication en face à face.

Lewandowski ne voulait pas partir fâché

Cette démarche aurait abouti sur le résultat escompté. Après le départ du néo-Barcelonais, Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn ont fait savoir que tout a été réglé: "Robert est venu dans mon bureau pour me dire au revoir et en 15 minutes, nous avons tout réglé. C'était agréable de le revoir. Nous avons parlé de tout et nous nous sommes quittés en bons termes". "Lewy", de son côté, n'a pas communiqué mais il a posté une publication sur Instagram, où on le voit avec les différents trophées remportés avec le Bayern. Et il a légendé la photo comme suit : "Ensemble, nous avons créé l'histoire. Huit ans de souvenirs inoubliables avec une très grande équipe".

Pour rappel, Lewandowski est resté à Munich entre 2014 et 2022. Huit saisons très riches et durant lesquelles il a empilé, devenant le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire du club. Un séjour qui a longtemps ressemble à une idylle jusqu’à cette fin en eau de boudin. Heureusement que les pots cassés ont été quelque peu réparés avec cette réunion improvisée.