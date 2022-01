River Plate espère Cavani

Depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n'est pas tous les jours à la fête à Manchester United. S'il n'est pas titulaire chez les Red Devils, le vétéran de trente-quatre ans sait se montrer présent et décisif lorsqu'il le faut. Pour autant, son statut ne le satisfait pas vraiment et la possibilité d'aller voir ailleurs revient régulièrement le tarauder. S'il devrait terminer la saison avec United, rien ne dit qu'il restera l'été prochain. En Argentine, River Plate se prépare.

D'après The Sun et le Mirror, l'ancien du Napoli pourrait bien retourner en Amérique du Sud, lui qui avait été mentionné à Boca Juniors il y a quelques mois encore. Et si le nom de Cavani est évoqué du côté de River, c'est aussi en raison du départ imminent de Julian Alvarez vers Manchester City. L'argent récupéré par cette opération pourrait ainsi permettre à El Matador de rejoindre le championnat argentin.

Baisse de salaire obligatoire

Si Edinson Cavani est intéressé, il devra probablement revoir son salaire à la baisse, lui qui touche actuellement 300 000 euros par semaine et qui est sous contrat jusqu'en juin 2022. Depuis qu'il est à United, l'international uruguayen a disputé 54 matchs au cours desquels il a inscrit 19 buts et offert 11 passes décisives.