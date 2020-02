Rivaldo « ne comprend pas et ne valide pas » l'arrivée de Braithwaite au Barça

Rivaldo a critiqué la décision du FC Barcelone de faire signer l'attaquant de Leganes Martin Braithwaite en joker médical. L'ancien numéro 10 des Blaugrana a expliqué qu'il aurait préféré promouvoir un attaquant de La Masia plutôt que de procéder à un transfert d'urgence. "Honnêtement, je ne comprends pas et je ne valide pas la signature de [Braithwaite] pour plusieurs raisons", a-t-il déclaré à Betfair. "Premièrement, parce que cette signature a été faite en dehors du mercato et, en plus, parce que Barcelone aurait pu choisir un garçon de La Masia au lieu de faire ce transfert. Je ne vois aucune raison de faire un tel effort pour intégrer un attaquant qui, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas le joueur dont Barcelone a besoin maintenant. Je pensais à un joueur plus jeune qui pourrait s'améliorer davantage."