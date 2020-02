Passé par le FC Barcelone à la fin des années 1990, Rivaldo a laissé d'excellents souvenirs au sein du club catalan. L'ancien meneur de jeu avait notamment écrit les plus belles pages de sa carrière sous le maillot blaugrana, s'adjugeant le Ballon d'Or en 1999. C'est donc avec un regard avisé que Rivaldo suit l'actualité du club, qu'il commente fréquemment. Et parmi ses messages récurrents ces derniers mois, le retour de Neymar semble le préoccuper. Admiratif de son jeune compatriote, Rivaldo estime que la superstar du Paris Saint-Germain devrait faire son retour aux côtés de Lionel Messi.

Rivaldo insiste pour un retour de Neymar à Barcelone

« Le club a besoin d’un joueur qui peut faire la différence quand il faut, et selon moi, ce joueur c’est Neymar. Barcelone devrait retenter sa chance pour l’été prochain. Le club n’est pas responsable du départ de Neymar il y a quelques années », a expliqué Rivaldo dans des propos accordés à Betfair. Ce n'est pas la première fois que Rivaldo invite le Barça à repasser à l'offensive pour Neymar. Au cœur du feuilleton le plus brûlant de l'été dernier, le champion du monde 2002 avait déjà exprimé son souhait de revoir Neymar à Barcelone à plusieurs reprises.