Rivaldo conseille une destination à Neymar

La légende brésilienne Rivaldo a exhorté Neymar à rejoindre un "grand club" plutôt que de s’entêter à vouloir prouver sa valeur au PSG. Il estime notamment qu’un transfert chez les Blues de Chelsea ne serait pas une mauvaise idée pour son compatriote.

« Ney » aurait été mis sur la liste des joueurs à transférer par le PSG. Cependant, les prétendants ne se bousculent pas pour le faire signer. Rivaldo ne s’en inquiète pas et est certain que l’ancien barcelonais va finir par susciter des convoitises. "On ne sait pas encore si les rumeurs concernant la vente éventuelle de Neymar par le PSG cet été sont fondées, a commencé par déclarer le champion du monde 2002 à Betfair. Mais j'imagine qu’il ne s’en souciera pas trop parce qu'il sait que même s'il quitte le club français, il aura toujours beaucoup de grands clubs qui chercheront à le signer, y compris Chelsea ».

« Neymar continue d'être l'un des meilleurs joueurs du monde et n'a aucune raison de s'inquiéter de quitter un club, car il aurait probablement beaucoup de grands clubs engagés en Ligue des champions qui voudront s'attacher ses services, a poursuivi Rivaldo. À 30 ans, il a encore quelques saisons au plus haut niveau européen et même s'il quitte le PSG, je suis sûr qu'il continuera à montrer régulièrement toutes ses magnifiques qualités en Europe."