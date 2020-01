Rivaldo : « Cavani serait excellent pour le Barça »

Le FC Barcelone est actuellement en recherche d’un attaquant afin de palier la défection de Luis Suarez. Edinson Cavani, l’avant-centre du PSG, souhaite lui partir pour retrouver du temps de jeu ailleurs et relancer ainsi sa carrière. Et si l’international uruguayen rejoignait la donc formation catalane en cette période de mercato hivernal ? Le prestigieux club, comme le joueur, pourraient y trouver leur compte. C’est tout au moins ce que pense Rivaldo, l’ancien maitre à joueur du Barça. Pour ce dernier, El Matador serait même la meilleure solution afin de résoudre les problèmes offensifs des champions d’Espagne.

Rivaldo brandit les statistiques de Cavani

Quique Setién, le coach barcelonais, a récemment reconnu que son club était en quête d’un attaquant. Et beaucoup de noms ont circulé du côté de Camp Nou ces derniers jours (Timo Werner, Pierre-Emerick Aubameyang, Rodrigo…). Pour le Ballon d’Or 2019, il n’y a pourtant pas besoin d’aller chercher trop loin. « Cavani serait une vraie valeur ajoutée à l’attaque du Barça », a-t-il déclaré dans une interview à BetFair. Pour l’ex-international auriverde, les statistiques du numéro 9 parisien parlent d’elles-mêmes et les décideurs blaugrana ne devraient pas hésiter une seconde s’ils veulent parier sur lui. « Après tout, Cavani est un attaquant de pointe qui a toujours marqué des buts dans les différents championnats européens où il a évolué. Dans son cas, il semble qu'il est très proche de quitter le PSG et ce serait une très bonne opportunité », a conclu le champion du monde 2002.