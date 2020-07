Rivaldo aimerait voir un duo Messi-Ronaldo à la Juventus

Depuis jeudi soir, tous les fans du FC Barcelone tremblent. Lionel Messi, leur joueur vedette, pense à quitter le club en raison d’un conflit avec sa direction. Ce n’est peut-être qu’une simple rumeur sans fondement, comme il y en a eu beaucoup pour le passé, mais le contexte actuel du côté du Nou Camp laisse inévitablement redouter le pire. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres ; si la Pulga venait effectivement à dire adieu à son club de toujours, d’autres grandes écuries pour sauter sur l’occasion pour l’enrôler. La Juventus émerge, par exemple, comme une belle destination pour le sextuple Ballon d’Or. Rivaldo, l’ancien grand attaquant brésilien, pense même que le mariage avec la Vieille Dame serait idéal à tous points de vue.

« Ronaldo et Messi ensemble, ça serait historique »

Dans sa chronique pour le site BetFair, l’ancien joueur du Barça a réagi au sujet des prétendues velléités de départ de la Pulga. Pour lui, si divorce il y a avec les Blaugrana, l’Argentin gagnerait beaucoup en s’engageant en faveur des champions d’Italie et la réciproque est toute aussi vraie.

« Avec toutes ces spéculations, je pense que certains agents éminents rêvent déjà d’une association Messi-Ronaldo à la Juventus et du retentissement qu’elle aura dans le monde, a déclaré Rivaldo. Si cela se produisait, il y aurait un « boom » mondial, et je pense que la Juventus récupérerait rapidement tout investissement sur l'Argentin grâce au coup de pouce qu'elle retirerait de la visibilité et du marketing. Ce serait historique de voir les deux jouer ensemble et je suis sûr que de nombreux sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc, c'est aussi une possibilité pour Messi ». Andrea Agnelli, Fabio Paratici et les autres responsables de la Juve sont-ils également de cet avis ?