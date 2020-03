Paul Pogba a été convié à prendre une décision sur son avenir à Manchester United par Rio Ferdinand. L'ancien défenseur des Red Devils estime que la saga doit prendre fin. Le cas Pogba étant trop "distrayant" pour le club et les coéquipiers du Français. Abonné à l'infirmerie cette saison (seulement 8 apparitions depuis le début de la saison avec Manchester United) Pogba doit parler selon Ferdinand.

Rio Ferdinand agacé par la saga Pogba

"Veut-il rester ou partir? Est-ce qu'Ole veut le garder? Une fois que tout sera réglé, on pourra enfin reconstruire cette équipe.", a tonné Ferdinand au micro de BT Sport. "Je pense que c'est une conversation qui doit avoir lieu entre Manchester United et Pogba.", a considéré l'ancien défenseur des Red Devils. Alors que Bruno Fernandes livre des prestations convaincantes avec United, d'aucuns considèrent que milieu français n'est plus indispensable à Old Trafford. C'est notamment le cas de l'ancien mancunien Paul Scholes.