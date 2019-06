Ribéry reconsidère son avenir

Le 18 mai dernier, en France et en Allemagne, les adieux de Franck Ribéry au Bayern Munich à l'issue du match du titre face à l'Eintracht Francfort (5-1) n'étaient pas passés inaperçus. L'émotion du Français, entouré de ses proches, et ce dernier but magnifique, avaient rendu l'histoire encore plus belle. S'il avait joué quelques minutes encore la semaine suivante à l'occasion de la finale de la Coupe d'Allemagne, c'est bel et bien cette rencontre et ce jour-là qui resteront gravés dans la mémoire du milieu de terrain offensif. Après douze ans passés en Bavière, le Français se préparait à tourner la page pour relever un dernier défi avant la retraite.

Les différentes rumeurs l'envoyaient alors dans un pays du Moyen-Orient ou en Chine, histoire de faire gonfler un peu ses revenus avant de ranger les crampons. Mais un mois plus tard, la donne semble avoir changé dans l'esprit du principal intéressé... Et pour cause, la prestation qu'il a livrée lors du festival réussi face à Francfort, et ce but magnifique, mènent Franck Ribéry à penser qu'il peut encore viser le très haut niveau, si d'aventure son corps le laisse tranquille. "J'ai encore faim. Et je pense que j'ai encore à donner. Tant que je sens que j'ai le haut niveau dans les jambes et dans la tête, j'irai le chercher. Je ne tricherai jamais. Je peux peut-être encore jouer dans un grand club...", note l'ancien Messin ou Marseillais dans les colonnes de L'Equipe.

Une sortie médiatique qui ne devrait pas manquer de motiver quelques prétendants à tenter leur chance auprès du numéro 7. Car un profil à la Ribéry, malgré les années qui ont passé, ça ne laisse pas grand-monde indifférent. "À 36 ans, si je marque encore des buts comme ça, ce n'est pas un hasard. Je suis toujours là. J'ai toujours été très professionnel, beaucoup travaillé. Tous ces efforts et cette discipline ont payé par cette longévité", fait encore remarquer l'ancien international tricolore. Le Boulonnais de naissance pourrait-il alors se lancer à la découverte de la Premier League ou de la Liga dans les semaines à venir, ou encore opérer un retour remarqué en Ligue 1 ? Rien d'impossible, mais rien d'acté non plus. "Je réfléchis", répond le finaliste malheureux du Mondial 2006.