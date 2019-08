Ribéry en route vers Florence

Franck Ribéry s'était livré à une petite séance de "teasing", lundi soir, en annonçant qu'il était "préparé pour un nouveau challenge." De quoi donner du corps aux rumeurs qui l'envoyaient vers la Fiorentina, alors que le directeur sportif du club toscan avait confirmé les discussions avec l'ancien joueur du Bayern Munich. Celles-ci ont visiblement abouti car Sky Italia est en mesure d'annoncer que Ribéry va signer un contrat de deux ans avec la "Viola". La visite médicale pourrait avoir lieu ce mercredi.

Franck Ribery to Fiorentina, here we go! Total agreement for his contract until June 2021. Medicals on this week in Florence. #transfers #Ribery #Fiorentina — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2019

A 36 ans, après la fin d'une aventure de 12 ans au Bayern, Ribéry aurait pu choisir une destination plus exotique (et plus lucrative) en rejoignant le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine ou les Etats-Unis. Manifestement, son objectif était de rester en Europe. Et après avoir été annoncé un peu partout, à Everton, au Lokomotiv Moscou ou PSV Eindhoven, l'ancien Marseillais a donc opté pour la Serie A, en rejoignant un club historique du football italien, qui sort d'une saison difficile (16e), mais qui aspire à retrouver son rang des saisons précédentes (entre la 4e et la 8e place pendant six années de suite).

La "Fio" voulait visiblement de l'expérience, puisqu'elle a également engagé Kevin-Prince Boateng, et Ribéry pourrait former une ligne d'attaque explosive avec Giovanni Simeone et Federico Chiesa, si la formation toscane parvient à conserver ses deux talentueux "fils de". C'est donc un choix sportif pour le Boulonnais de naissance, mais également un choix de vie. "Sa femme Wahiba, amoureuse de Florence et de ses beautés, a donné son accord pour le transfert", indiquait ce mardi matin la Gazzetta dello Sport. Il n'y a plus qu'à signer !

