Ribéry aux Pays-Bas ?

Après avoir échoué à faire venir Arjen Robben, qui a pris sa retraite cet été, Mark van Bommel va-t-il réussir à attirer l’un de ses anciens coéquipiers du Bayern Munich au PSV Eindhoven, le club qu’il entraîne depuis juin 2018 ?

D’après Sportbild, Franck Ribéry (36 ans) aurait été séduit par le challenge proposé par son ex-partenaire (2007-2011) et le club néerlandais, qui a terminé à la deuxième place de l’Eredivisie la saison dernière. Après douze années en Bavière, « Kaiser Franck » semblait pourtant plutôt se diriger vers l’un des championnats du golfe.

Le Boulonnais était même tout proche de rejoindre Al-Nasr, en Arabie saoudite. Il a fini par repousser cette offre car les Saoudiens lui proposaient un contrat de deux ans à 5 millions nets par année, mais sans lui garantir ce salaire.

Après la France, la Turquie et l’Allemagne, l’ancien international tricolore (86 sélections, 15 buts) pourrait donc poursuivre sa carrière sur le Vieux Continent et épauler ainsi les jeunes pousses du PSV, un club où évolue désormais un autre Français, l’ancien Niçois et Nîmois Olivier Boscagli.