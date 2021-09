Ribéry a le choix entre deux clubs

A 38 ans, Franck Ribéry n’est pas encore disposé à raccrocher les crampons. Libéré par la Fiorentina, le Boulonnais a fait part de son désir de continuer à évoluer dans le championnat transalpin. Un souhait qui serait sur le point d’être exaucé d’après les révélations faites par Sky Italia.

Ribéry reste très demandé



L’ancien international tricolore était annoncé dernièrement proche de la Sampdoria. Mais, ce n’est pas dans le club génois qu’il devrait rebondir. Actuellement, il a le choix entre Salernitana, le promu, et Hellas Vérone. Les discussions sont déjà en cours avec ces deux clubs et ça sera à l’intéressé de trancher et choisir sa future destination.



Ribéry a prouvé la saison dernière avec la Viola qu’il pouvait être très compétitif malgré son âge avancé. Ses belles prestations ont d’ailleurs tapé dans l’œil des dirigeants du Bayern, qui ont exploré la possibilité de le faire revenir dans leurs rangs alors qu’il était en train de se préparer chez eux.