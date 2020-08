Neymar peut-il prolonger son contrat au Paris Saint-Germain dans les semaines qui viennent ? L'hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur dans la capitale. Entre la vie sociale d'un groupe plus uni que jamais, la réelle progression sportive du PSG et un Barça en pleine crise, le Brésilien pourrait rempiler. C'est en tout cas l'avis de son ancien agent historique, Wagner Ribeiro.

"Neymar est heureux et je pense qu'il restera pendant au moins 2 ans de plus"

« Il est plus facile pour Messi d’aller à Paris que pour Neymar de revenir à Barcelone, a lancé l'homme d'affaires dans un entretien accordé Placar. Aussi bien Messi que Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar. Neymar est heureux et je pense qu’il restera au PSG pendant au moins deux ans de plus."



"Il fut un temps où Neymar était triste à cause de ses blessures, a continué ce proche de Neymar. À cette époque, il était enclin à partir, à revenir à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd’hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville lumière où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs. Pourquoi Neymar quitterait-il le PSG aujourd’hui ?".