Le LOSC annonce aujourd'hui l'arrivée de l'international argentin Nicolás Gaitán (31 ans)

22h50 : L'OGC Nice a annoncé ce vendredi le prêt avec option d'achat du jeune latéral international sénégalais Moussa Wagué, en provenance du FC Barcelone.

22h05 : Selon les informations de France Football, Victor Wanyama, le milieu polyvalent de Tottenham, serait dans le viseur d'Amiens. Lire la suite.

Réduit à un rôle secondaire à la Fiorentina cette saison (14 apparitions, 1 but en Serie A), Kevin Prince Boateng change d'air jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain offensif ghanéen a été prêté pour six mois au Besiktas.

Welcome to Beşiktaş @KPBofficial #DeliGibiSeverim 🖤 pic.twitter.com/gEIXgGdeiF — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2020

20h10 : Le Borussia Dortmund a annoncé ce vendredi soir le prêt avec option d'achat d'Emre Can. L'international allemand croisera le PSG en Ligue des champions.

19h11 : Le Stade Rennais a confirmé ce vendredi le prêt avec option d'achat du milieu défensif international français Steven Nzonzi.



Le #StadeRennais F.C. est fier de vous annoncer la venue jusqu'à la fin de la saison de Steven #Nzonzi, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. (avec une option d'un an supplémentaire)

➡ https://t.co/LsSR2Sj1Gf

---#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/skR4weYZvK — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2020

18h20 : Evoquée depuis quelques jours, l'arrivée du latéral droit du FC Barcelone, Moussa Wagué, à l'OGC Nice se précise en ce jour de clôture du Mercato. Selon Nice-Matin, les positions des deux clubs se sont rapprochées dans ce dossier. Lire la suite.

17h15 : Saint-Etienne recrute un nouveau latéral droit. Yvann Maçon quitte Dunkerque, leader de National 1, pour les Verts. Le joueur de 21 ans a signé un contrat professionnel jusqu'à l'été 2023.

👉 Le latéral droit portera le maillot Vert jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 31, 2020

17h12 : Nouvelle arrivée à la Fiorentina : Christian Kouamé a rejoint la Viola en prêt avec option d'achat. L'attaquant ivoirien a inscrit 5 buts en 10 matchs de Serie A avec le Genoa depuis le début de la saison.



➡️ https://t.co/gDUVZOF7ed #ForzaViola 💜 #Fiorentina#WelcomeKouame pic.twitter.com/7rDmuy7Orx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2020

17h05 : Le Hertha Berlin est décidément très actif cet hiver. Après notamment Krzysztof Piatek et Lucas Tousart (qui débarquera l'été prochain), le club de la capitale allemande s'est attaché les services de Matheus Cunha, l'attaquant de Leipzig. Le Brésilien avait inscrit l'un des plus beaux de la saison passée en Bundesliga :

16h37 : En quête de temps de jeu, Petar Skuletic quitte Montpellier jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant serbe a été prêté sans option d'achat à Sivasspor, actuel leader du championnat turc.



➡️ https://t.co/45HVMkXWyn pic.twitter.com/Lw4VgoUdYS — MHSC (@MontpellierHSC) January 31, 2020

16h02 : Thomas Tuchel était de passage en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Montpellier. L'occasion de révéler aux journalistes qu'Edinson Cavani allait rester à Paris cet hiver comme pressenti ces derniers jours

15h08 : Joli coup réalisé par le Paris FC ! L'actuel 19ème de L2 s'est fait prêter jusqu'à la fin de la saison Vincent Koziello. L'ancien grand espoir niçois ne jouait plus à Cologne. Le prêt n'est pas assorti d'une option d'achat !

14h35 : Le LOSC qui pourrait nous réserver une petite surprise ! Selon le média argentin TyC Sports, Nicolas Gaitan aurait trouvé un accord avec le club nordiste ! L'ancien ailier de Benfica et l'Atlético Madrid est libre de tout contrat depuis son départ du Chicago Fire en MLS.

13h57 : En conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé le départ en prêt d'Adama Soumaoro au Genoa.

13h10 : C'est fait pour Yannick Carrasco ! L'ailier belge est de retour à l'Atlético Madrid. Le Dalian Yifang FC a accepté de le laisser filer en prêt jusqu'à la fin de la saison en Liga. Lire la suite



😀👋 ¡Bienvenido! 🔴⚪

👉 https://t.co/i14EuFbIpM#BienvenidoCarrasco #AúpaAtleti pic.twitter.com/INDvR1MpZB — Atlético de Madrid (@Atleti) January 31, 2020

12h56 : Le Barça recrute... pour l'été prochain ! Francisco Trincão, ailier portugais de Braga, s'est engagé avec les Catalans pour 31 M€. Il rejoindra sa nouvelle équipe pour 5 ans le 1er juillet prochain. Lire la suite

Accord trouvé avec le @SCBragaOficial pour le transfert de l'attaquant portugais. Il arrivera au Barça le 1er juillet 2020.



Tous les détails 👇https://t.co/JTmtLoPrDP — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 31, 2020

12h31 : Yannick Carrasco déjà à l'entrainement avec l'Atletico.



Tiene permiso del Dalian Pro. #LaLiga #Fichajes pic.twitter.com/fqhAwyeRie — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 31, 2020

12h08 : Kevin-Prince Boateng déjà sur le départ. Six mois seulement après son arrivée à la Fiorentina, l'attaquant serait en partance pour Besiktas selon le très informé Gianluca Di Marzio.

11h47 : La Lazio ne lâche pas Olivier Giroud. Selon plusieurs médias italiens, le direction sportif du club romain est à Londres pour tenter de finaliser l'opération. Les Biancocelesti seraient déjà tombés d'accord avec l'international français. Reste à s'accorder avec Chelsea.

11h39 : Pour Zidane, Gareth Bale ne partira pas. Annoncé ces dernières heures du côté de Tottenham, le Gallois quittera-t-il le Real Madrid d'ici ce soir ? Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur madrilène a déclaré : "Il est avec nous, je compte sur lui. Je n'envisage pas un départ"

11h35 : Cedric Soares débarque à Arsenal. Le défenseur portugais est prêté par Southampton jusqu'à la fin de la saison.



Welcome to London. Welcome to Arsenal.



👋 @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020

11h28 : La Fiorentina a annoncé la signature de Duncan. Le milieu de terrain ghanéen débarque de Sassuolo sous forme de prêt. Son option d'achat aurait été fixée à 16 millions d'euros d'après les médias italiens.



➡️ https://t.co/YVO5ha03se#ForzaViola 💜 #Fiorentina#WelcomeDuncan pic.twitter.com/exP7jOaAGQ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2020

11h07 : L'Atalanta a officialisé l'arrivée d'Adrien Tameze sous forme de prêt. Le milieu de terrain, en froid avec Patrick Vieira, ne jouait plus ces dernières semaines avec l'OGC Nice. Selon Nice-Matin, le prêt serait assorti d'une option d'achat de 6 millions d'euros. Lire la suite

Mercato Express Giroud toujours dans l'attente, Slimani veut partir, Carrasco de retour à l'Atletico, Nzonzi tout proche de Rennes : retour sur les dossiers chauds de ce dernier jour de mercato.

10h55 : Un champion du monde à Rennes ! Selon Ouest-France, le club breton a trouvé un accord avec l'AS Roma pour recruter Steven Nzonzi. Le milieu de terrain a vu son prêt à Galatasaray être rompu. Lire la suite.

10h41 : C'est l'une des informations de ces dernières heures du Mercato : Edinson Cavani restera au PSG jusqu'à la fin de la saison ! L'Atlético Madrid n'a pas pu répondre aux exigences du club de la Capitale. Mais les Colchoneros devraient finalement se rabattre sur un ancien de la maison : Yannick Carrasco.