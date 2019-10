Revirement pour Bale ?

"Il n’était pas dans l'équipe parce que le club travaille sur son départ. Nous allons voir ce qu'il se passe dans les prochains jours. Cela pourrait intervenir dès demain. Si c'est le cas, ce sera pour le mieux. Espérons, pour le bien de tous, que cela arrive bientôt." Les propos tenus par Zinedine Zidane au sortir du match de préparation face au Bayern Munich (1-3), en juillet dernier, ne laissait guère de place au doute: après six saisons au Real Madrid, Gareth Bale s’apprêtait à quitter le club madrilène. Ce qui n’était évidemment pas pour déplaire à son entraîneur.

Un temps évoqué du côté de Manchester United, l’ancien Spur s’était finalement résigné à accepter l’offre XXL du Jiangsu Suning, prêt à lui garantir quelque 50 millions d’euros de salaire annuel. Mais si le Gallois s’était bel et bien entendu avec les dirigeants chinois, les Merengues ont finalement opposé une fin de non recevoir aux 20 millions d’euros proposés par le club de Nankin, obligeant Zinedine Zidane à relancer son joueur malgré des relations pour le moins compliquées entre les deux hommes.

Négociations en cours

Profitant des nombreuses absences, Gareth Bale n’avait d’ailleurs pas traîné pour se rappeler au bon souvenir de son entraîneur. En vain, l’ancien champion du monde n’hésitant pas à se passer de ses services pour la venue de Bruges en Ligue des champions. Et ce avant que le Gallois ne soit rattrapé par une énième blessure. Une situation aux allures de retour à la case départ pour le natif de Cardiff. A tel point qu’à en croire la presse madrilène, son transfert, en janvier prochain, apparaît de nouveau inéluctable.

Et ce d’autant plus que, selon AS, divers incidents ont émaillé ses dernières semaines dans la capitale espagnole, dont des discussions pour le moins tendues avec certains dirigeants merengues. D’après Marca, des négociations auraient d’ailleurs déjà été entamées avec plusieurs prétendants, parmi lesquels le Shanghai Shenua, autre club chinois prêt à lui offrir un véritable pont d’or. Bien décidé à se séparer de celui qui a longtemps été le joueur le plus cher de l’histoire du club, le Real Madrid pourrait cette fois se montrer moins gourmand.