Retour à l'envoyeur pour Jovic (Officiel)

En situation d'échec au Real Madrid où il avait pourtant signé contre la bagatelle de 60M€, Luka Jovic va retourner dans son ancien club de l'Eintracht Francfort en prêt. Un prêt qui prendra fin au terme de la saison actuelle comme l'a indiqué le champion d'Espagne en titre via un communiqué officiel ce jeudi.

Jovic, aligné d'entrée à seulement 4 reprises en Liga en 2019-20 et qui n'aura produit que deux buts et deux passes décisives pour le Real Madrid depuis son arrivée, n'aura donc jamais réussi à s'illustrer en tant que concurrent de Karim Benzema ou même comme doublure crédible du Français. Souvent blessé et jamais convaincant quand il a joué, l'international serbe a donc une occasion de reconstruire sa confiance et pourquoi pas montrer à Zidane qu'il n'est pas une erreur de casting. Après tout, saisir les occasions, c'est bien le propre des buteurs.