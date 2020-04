Rennes : Un accord pour bloquer Camavinga ?

Le Real Madrid pourrait bien élargir le cercle des Français présents du côté du Santiago Bernabeu cet été. Alors que le club merengue compte déjà dans ses rangs Varane, Benzema, Mendy, Aréola, sans oublier bien sûr, son entraîneur, Zidane, le club merengue pisterait trois joueurs tricolores : Mbappé, Camavinga et Pogba.

Le second, à en croire des informations de L'Equipe, serait même une priorité pour le club madrilène. A l'âge de 17 ans, son potentiel n'a pas encore atteint son pic et il pourrait être une garantie pour de nombreuses années, lui que la presse espagnole voit proche du Real.

Un accord entre Rennes et Camavinga qui pourrait refroidir le Real



Si le Real Madrid semble être dans une position assez réactive au sujet de Kylian Mbappé, la donne est bien différente pour Eduardo Camavinga. Le nouveau président de Rennes, Nicolas Holveck, a été sondé sur le dossier dans L'Equipe, indiquant qu'il n'avait « aucun commentaire à faire » mais souhaitait conserver le joueur,« comme tout le reste de l'effectif ».

e quotidien indique que l'ancien président de Rennes, Olivier Létang, était parvenu à un accord avec Camavinga et ses représentants : il reste à Rennes si l'équipe participe à la Ligue des champions. Actuellement troisième de L1 et donc qualifié pour le barrage de la compétition, Rennes est en bonne position. Cependant, si le championnat devait reprendre et que Rennes perdait sa place, alors l'avenir de Camavinga pourrait bien possiblement s'inscrire du côté du Santiago Bernabeu.