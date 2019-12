Rennes travaille pour un attaquant… et des prolongations

Le Mercato hivernal pourrait bien être particulièrement agité du côté de Rennes. Quatrième de Ligue 1 avec un match de moins, le club breton peut nourrir de belles ambitions et devrait tenter de se renforcer cet hiver. L’Equipe indique ainsi que le SRFC est en quête d’un attaquant « polyvalent, rapide, explosif, capable de prendre la profondeur ». Le recrutement d’un latéral gauche est également à l’étude si une opportunité devait se présenter, et en cas de départ de Souleyman Doumbia qui joue peu et qui est sur la liste des transferts. Le natif de Paris n’est d’ailleurs pas le seul potentiel partant à Rennes. Et c’est bien dans le sens des départs que la direction des Rouge et Noir pourrait avoir le plus de travail. Ou du moins, pour en éviter certains.

Rennes veut prolonger Da Cunha et Gboho

Le dernier vainqueur de la Coupe de France travaille en effet autour des prolongations de plusieurs éléments. Mais Faitout Maouassa ne veut pas se précipiter selon le quotidien, alors que Jérémy Gélin et James Léa-Siliki se questionnent aussi. Du côté des plus jeunes encore,, et des discussions ont été entamées. Mais les deux membres de la génération 2001 souhaitent des garanties sportives avant d’aller plus loin. Reste, enfin, le cas Jordan Siebatcheu, qui pourrait être poussé vers la sortie étant donné son rendement (aucun but cette saison). En clair, il y a du boulot.