Rennes : Traoré sur les tablettes du Barça

Un prétendant de luxe pour Hamari Traoré. Le capitaine du Stade Rennais, qui dispose d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants, se trouve dans le viseur du FC Barcelone, annonce ce vendredi soir L'Equipe. Un intérêt qui s'est accentué ces derniers jours devant la situation connue par Jules Koundé, toujours pas inscrit pour disputer la Liga cette saison. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat en Bretagne (jusqu'en 2023), Traoré cocherait de nombreuses cases aux yeux des dirigeants du Barça, et pourrait renforcer le poste de central droit/latéral droit au sein de l'effectif dirigé par Xavi.

Rennes n'est pas contre un départ de Traoré au Camp Nou

Pour le moment, si des discussions existent entre le Barça et Rennes, aucune offre n'a été transmise, mais la première pourrait arriver d'ici 48 heures, explique le quotidien sportif. En attendant, le club catalan aurait reçu une nouvelle positive concernant Koundé, qui aurait enfin été inscrit sur les listes de la Liga à en croire les informations de The Athletic. L'international tricolore - qui a joué face à Manchester City mercredi en amical - pourrait même être dans le groupe face à Valladolid, dimanche lors du championnat d'Espagne. Concernant le dossier Traoré, Rennes ne serait pas opposé à un départ d'un joueur fiable qui bénéficie d'un salaire conséquent, estimé à 2 millions d'euros bruts annuels. Lorenz Assignon devrait être son successeur dans le côté droit de l'équipe entraînée par Bruno Genesio en cas d'un départ vers le Camp Nou.