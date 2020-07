Rennes : Terrier a signé

L’OL informe avoir accepté l’offre du Stade Rennais pour le transfert de Martin Terrier d’un montant de 12 M€ auquel pourront s’ajouter un montant maximum de 3 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value sur un futur transfert.https://t.co/cZue0DBzv1

Après avoir officialisé la prolongation de Rayan Cherki ce lundi,. "L’OL informe avoir accepté l’offre du Stade Rennais pour le transfert de Martin Terrier d’un montant de 12 M€ auquel pourront s’ajouter un montant maximum de 3 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value sur un futur transfert", a indiqué le club rhodanien via un communiqué diffusé sur ses canaux sociaux.Pour rappel, les Gones avaient déboursé 11 millions d’euros pour faire venir Terrier de Lille il y a deux ans, lui qui a marqué six buts cette saison en 35 apparitions au total face à une concurrence féroce. Un départ qui ne devrait pas plaire à Rudi Garcia. Le coach rhodanien plaidait récemment pour que le joueur reste à l'OL : ". J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances", avait demandé l'entraîneur de Lyon en conférence de presse. Un souhait qui n'a manifestement pas été exaucé.