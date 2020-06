Rennes sur Benoît Badiashile (Monaco)

S'il n'a pas encore signé de gros coup pour le mercato, le Stade Rennais essaye. Toujours à la recherche d'un défenseur central, le club aurait tenté la piste Benoît Badiashile. Le défenseur central de Monaco (19 ans) a joué 19 matchs de Ligue 1 cette saison. Une information sortie par RMC ce mardi, qui avance une offre bretonne : 15 millions d'euros. Une première avance repoussée par l'ASM.

Rennes pas seul sur le coup

D'après RMC, le Stade Rennais aura fort à faire financièrement pour boucler ce dossier. De grosses écuries européenes, à savoir Valence, Leverkusen et Manchester United veulent attirer le joueur formé à Monaco. A noter que le frère de Benoît, le gardien Loïc Badiashile, a évolué sous les couleurs rennaises entre 2018 et 2019 (prêt). Il n'avait disputé aucun match avec les rouge et noir. Après avoir raté Salisu (Valladolid), la piste Badiashile s'annonce elle aussi compliquée.