Malgré un potentiel offensif certain, le Stade Rennais peine à se montrer réaliste depuis quelques matches. Une limite qui n'est pas sans conséquence sur le plan comptable puisqu'après 6 victoires consécutives, le club breton s'est incliné contre l'Olympique de Marseille vendredi dernier (0-1), malgré un match très abouti. En cette période mercato, Julien Stéphan n'a pourtant pas l'assurance d'avoir des renforts dans ce secteur.

Stéphan : « Des effectifs sont bien plus calibrés que le nôtre pour figurer en haut »

« La réflexion a été menée de manière antérieure, a-t-il expliqué dans des propos accordés à Ouest France. Je ne vais pas demander absolument un attaquant parce que, pendant deux matches, on n’a pas marqué. Les besoins ont été identifiés, je ne sais pas s’il y aura des renforts, ce n’est pas acté. Des effectifs sont bien plus calibrés que le nôtre pour figurer tout en haut du classement. Ma position n’a pas varié depuis que je m’étais exprimé il y a quelques semaines. Maintenant, sur les deux dernières rencontres, je note qu’on s’est créé beaucoup de situations. Je ne suis donc pas trop inquiet ».