Rennes s'explique sur le départ surprise de Niang

Son départ vers Al-Ahli en Arabie Saoudite, sous forme de prêt, a fait couler beaucoup d'encre cet hiver. Le cas Mbaye Niang a été au centre des préoccupations du côté du Stade Rennais ces derniers jours. En conférence de presse, ce vendredi, le directeur sportif du club, Florian Maurice, n'a pas coupé à une question au sujet de l'attaquant sénégalais. « On a reçu un bon nombre de propositions pour lui. Le joueur fait le choix de la destination. C'est donc lui qui a pris la décision d'aller là où il joue aujourd'hui, a assuré celui qui a la haute main sur le recrutement rennais. On ne l'a pas poussé à aller en Arabie Saoudite. En plus d'autres clubs exotiques, on a eu des propositions de clubs européens qui lui ont été soumises, il était au courant mais il a pris la décision d'aller en Arabie Saoudite. Il y est pour six mois et on verra ce qu'il se passera quand il reviendra. » Pour rappel, le Lion de la Teranga est sous contrat avec Rennes jusqu'en juin 2023.