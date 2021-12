Du haut de ses 37 ans, Romain Salin est encore loin de la fin de sa première vie de footballeur. Le gardien numéro 2 du Stade Rennais a rempilé pour deux saisons supplémentaires, alors que son bail actuel expirait en fin de saison. Il est désormais lié au club breton jusqu'en 2024.

Salin, toujours opérationnel physiquement à 37 ans

, s'est enthousiasmé le gardien remplaçant dans des propos retranscrits sur le site officiel du Stade Rennais. Je suis un élément de plus dans un collectif et l’objectif est de répondre aux exigences du haut niveau. C’est important de se fondre dans le projet collectif pour continuer à performer. J’adore jouer au foot, j’adore la compétition, ça m’anime. J’essaie de transmettre ma compétitivité à mes collègues. Le foot est un réel plaisir. J’ai encore envie de donner beaucoup au quotidien sur le terrain. On me permet de le faire et j’en suis très content", a conclu le portier.