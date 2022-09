Rennes, les vérités de Genesio sur le mercato

"En termes de mouvements, on savait que derrière, on allait en avoir car Nayef (Aguerd) est parti (West Ham) et que Warmed (Omari) est out pour plusieurs mois, c'était prévu, a continué Genesio. Au milieu, on n'a pas de mouvement et c'est devant, un peu, où on a eu du mouvement pas forcément attendu ou prévu. Mais ça fait partie des choses qui peuvent évoluer dans un mercato, donc le groupe que j'ai me convient parfaitement."

"On a des jeunes joueurs à développer, mais on a la chance d'avoir gardé des joueurs de l'ossature de l'année dernière : nos quatre latéraux étaient là, tout notre milieu était là avec des jeunes qui le complètent, et nos excentrés étaient là, donc c'est un gage de stabilité plus important. Peut-être aurait-on aimé avoir encore avec Steve (Mandanda) un ou deux joueurs du même profil, pour amener un peu plus de sérénité dans les moments compliqués qu'on pourra connaître, mais c'est aussi à ceux qui étaient là, qui ont pris un an de plus, d'assumer ça aussi, de prendre le relais", a conclu l'entraîneur du Stade Rennais.