Rennes : Le message d'adieu de Camavinga

"Le Stade Rennais restera toujours un membre de ma famille"

Eduardo Camavinga n'évoluera plus en Ligue 1 lors des prochaines saisons.. Un renfort de choix pour Carlo Ancelotti alors que Toni Kroos a contracté une pubalgie. Dans la foulée de l'officialisation de son départ vers le Santiago Bernabeu, Camavinga a posté un long message sur les réseaux sociaux, surtout afin de remercier le Stade Rennais dans son ensemble.Celui qui a débuté à l'âge de 16 ans avec le Stade Rennais a semblé très ému : "Le club me connaît depuis l'âge de mes 11 ans, ils m'ont vu grandir, ils m'ont aidé à évoluer dans le monde du foot et c'est aussi grâce à eux que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui (...), a notamment écrit Camavinga. Suite à ses trois saisons en professionnel au sein de son club formateur, le milieu de terrain aura disputé 88 matches toutes compétitions confondues avec Rennes.