Rennes : Le club officialise l'arrivée de Theate

Objectif Coupe du monde avec la Belgique pour Theate

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, Rennes tient enfin son renfort en défense centrale. Après le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la blessure de Warmed Omari, le club breton a multiplié les pistes dans ce secteur de jeu et a même vu le Sud-Coréen Kim Min-Jae prendre la direction de Naples. Toutefois, ce vendredi, la formation entraînée par Bruno Genesio a officialisé. Âgé de 22 ans le central arrive en provenance de Bologne et compte un statut d'international belge, avec 22 sélections à son actif.Florian Maurice, le directeur technique du Stade Rennais s'est montré ravi de ce transfert. "Nous sommes très contents de sa venue.. Il s’est aguerri en Italie où il a appris ce qu’était de savoir défendre de manière intelligente. Il saura s’adapter et se fondre dans le groupe rapidement", a-t-il valorisé sur le site officiel de Rennes.Postulant pour une place dans le groupe des Diables Rouges dans l'optique de la prochaine Coupe du monde (21 novembre-18 décembre), Theate a montré son impatience de débuter sous ses nouvelles couleurs. "Je suis heureux de pouvoir être ici et de pouvoir défendre les couleurs de Rennes. Sortez vos Gwenn ha Du (le nom du drapeau breton), on se retrouve au Roazhon Park dans une ambiance de folie pour soutenir l'équipe", a-t-il indiqué dans une vidéo postée sur le compte Twitter du club. Alors que la reprise de Ligue 1 s'effectuera avec une opposition face à Lorient le 7 août prochain,