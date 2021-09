Rennes : Le beau geste de Camavinga après son départ au Real Madrid

Eduardo Camavinga va effectuer un joli geste envers l'ensemble des salariés du Stade Rennais. Mardi, le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2027 en faveur du Real Madrid, quittant donc par la même occasion son club formateur et la Ligue 1. Buteur jeudi lors du large succès de l'équipe de France Espoirs face à la Macédoine du Nord (3-0),. Celui qui portera le numéro 25 au sein du club madrilène selon la même source s'est déjà confié à propos de ce transfert au Real.Suite au succès obtenu avec les Bleuets lors de l'entame des qualifications pour l'Euro Espoirs 2023, le natif de Miconge a exprimé sa fierté de prendre la direction du Santiago Bernabeu. "Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real que ça me donne un statut en plus. Je dois apporter mon expérience aux Espoirs, et ce sera pareil avec le Real Madrid qu'avec Rennes.", a-t-il expliqué dans des propos relatés par L'Equipe. Avant de penser au Real Madrid, Camavinga disputera un dernier match durant cette trêve internationale, Îles Féroé-France Espoirs, prévu lundi lors de la deuxième journée des qualifications pour l'Euro Espoirs 2023 (18h30). Il sera ensuite temps pour le jeune joueur de prendre ses marques au sein du club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions.