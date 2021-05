Auteur d'une saison pleine dans l'entrejeu du Stade de Reims, Moreto Cassama plaît en Ligue 1. Selon France Football, le Stade Rennais s'intéresse à l'international bissau-guinéen et l'a placé sur sa short-liste du milieu de terrain. Âgé de 23 ans, ce petit gabarit (1m65) vif et clairvoyant ne devrait pas manquer de propositions cet été. Et ce malgré les trois années de contrat qui lui restent en Champagne, où il évolue depuis son arrivée du FC Porto en janvier 2019.