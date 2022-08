Rennes : Genesio évoque le cas de Laborde

Gaëtan Laborde sera-t-il encore un attaquant du Stade Rennais, jeudi à 23 heures ? Si l'incertitude plane d'ici à la clôture du marché des transferts, pour celui qui pourrait rejoindre Nice dans le cadre d'un échange avec Amine Gouiri, Bruno Genesio a livré son sentiment, ce mardi en conférence de presse. Le technicien du club breton a confirmé que son avant-centre allait avoir du temps de jeu face à Brest, mercredi soir. "Pour l'instant, il n'y a pas de départ, il jouera demain, il est là jusqu'à nouvel ordre. Après, il y a des propositions qui ne se refusent pas, on verra. Le plus important, c'est qu'il fasse un bon match, comme il a fait une bonne entrée à Lens samedi", a souligné le technicien, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Il peut se passer plein de choses jusqu'à jeudi"

Entré à la 61ème minute de jeu, Laborde avait permis à son équipe de réduire l'écart à la 91ème, sans pouvoir éviter la défaite face à la formation de Franck Haise (2-1). "Il peut se passer plein de choses jusqu'à jeudi. Il y a toujours la volonté du club, du joueur, plein de choses qui entrent en ligne de compte", a rappelé Genesio à propos du mercato. Ainsi, selon les informations de Nice-Matin, un échange entre Laborde et Gouiri serait à l'étude entre Rennes et Nice.



Un Gouiri que celui élu meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison dernière a eu sous ses ordres à l'OL et dont il a gardé de bons souvenirs. "C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, un gros potentiel, qui est un peu plus en difficulté à Nice depuis quelque temps mais qui reste pour moi un très gros potentiel", a valorisé l'entraîneur du Stade Rennais.