Rennes : Genesio agacé par les "fausses informations" sur Umtiti

Bruno Genesio a affiché son mécontentement ce vendredi. Alors que des rumeurs annonçaient un transfert avorté de Samuel Umtiti au Stade Rennais en raison de problèmes physiques survenus lors d'une visite médicale, notamment dans la presse catalane, l'entraîneur du club breton a pris la parole avec fermeté. "J’en profite pour regretter les fausses informations qui ont été divulguées. Je n’ai pas de réseaux sociaux mais on m’a appris certaines choses et j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante. C'est une fausse information qui est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Ça ternit notre image et mon image car j'ai aussi un engagement avec lui. Je ne sais pas qui a sorti l’information mais c'est un peu vicieux et je trouve ça très regrettable. Et je pèse mes mots", a-t-il affirmé.

Rennes en quête de défenseurs centraux lors du mercato

Plus tôt, mardi soir, Samuel Umtiti avait tenu à démentir lui aussi une supposée visite médicale ratée. Sur son compte Instagram, le champion du monde 2018 avait partagé un proverbe : "Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finir toujours par arriver". Florian Maurice, directeur technique, avait indiqué que Rennes avait mis le dossier Umtiti en stand-by. "Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato. On échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Tout est ouvert aujourd'hui. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent", disait-il en conférence de presse.



Rennes a besoin de défenseurs centraux afin de succéder à Nayef Aguerd, parti à West Ham. Le Sud-Coréen Kim Min-jae devrait arriver en provenance de Fenerbahçe. "On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent", a estimé Genesio.