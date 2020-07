Rennes, feuilletons Camavinga et Niang : Holveck dit tout !

"Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir, a-t-il lancé. On a envie de continuer avec ce joueur". Les propos de Florian Maurice il y a quelques semaines ne laissaient guère de place au doute quant à l'avenir à court terme de la pépite Eduardo Camavinga. Ils se confirment ce mardi avec une nouvelle sortie médiatique de Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais.

Camavinga devrait rester, Niang aussi

« Très sincèrement, Il n’y a aucune approche du Bayern, a expliqué le dirigeant sur RMC. Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs ». Le patron du club breton estime qu'il y a également de grandes chances que le buteur M'Baye Niang reste en Bretagne. « C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. M'Baye fait partie de ceux-là... » .