Rennes enrôle Riffi Mandanda (officiel)

✍Après avoir résilié son contrat avec l’US Boulogne Côte d'Opale (National), Riffi Mandanda s’est engagé avec le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison en tant que quatrième gardien.



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 5, 2020

Riffi Mandanda a trouvé un nouveau challenge à relever.Le frère de Steve, Parfait et Over Mandanda - tous gardiens de but - ne devrait toutefois pas évoluer en Ligue 1, puisqu'il ne sera que quatrième dans la hiérarchie des portiers rennais.