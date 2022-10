C'est un nom que les supporters du Stade Rennais n'ont pas fini de prononcer : Désiré Doué, 17 ans, s'impose comme l'un des prospects les plus prometteurs de l'académie du club breton - si ce n'est le plus talentueux. Le jeune et polyvalent attaquant a explosé en ce début de saison, où il apparait particulièrement à son avantage lors de ses quelques minutes grappillées.

Doué devrait rempiler à Rennes

Désiré Doué a paraphé son premier contrat professionnel au printemps dernier. Il était alors âgé de 16 ans. Ce premier bail avec son club formateur le lie à Rennes jusqu'en 2024. Mais à en croire les informations de L’Équipe, il y a de fortes chances que le prodige ait une vision à plus long terme au sein de son premier club.



Selon les informations du quotidien français, Désiré Doué devrait bientôt prolonger son contrat à Rennes. Un gros coup pour l'écurie bretonne, qui viendrait ainsi à sécuriser l'une des pépites les plus observées. Doué a pris la lumière la semaine dernière en inscrivant deux jolis buts, en Ligue Europa puis en Ligue 1, dégageant une facilité assez déconcertante.