Rennes dément pour Koscielny

La rumeur aura fait long feu: a priori, Laurent Koscielny ne signera pas à Rennes cet été. Alors que RMC Sport a annoncé dimanche que le défenseur français avait trouvé un accord avec le club breton, Olivier Létang a fermement démenti cette information lundi en conférence de presse. "Nous l’avons découvert comme vous, finalement. Mon téléphone a sonné tout le week-end. Même mon fils m’a appelé pour me dire: ‘j’ai reçu un message de deux copains, il paraît que Laurent Koscielny arrive’. Je lui ai immédiatement dit que c’était faux", a indiqué le président du SRFC.

Si les Rouge et Noir se sont bien venus aux renseignements, en début de mercato, la piste a vite été abandonnée. "Laurent Koscielny est un très bon joueur, que vous connaissez tous, qui a une grande expérience au niveau international. C’est le capitaine d’Arsenal. C’est vrai que quand on a entendu la possibilité d’un départ de Laurent Koscielny d’Arsenal, début juin, la première chose que l’on a faite, c’est qu’on a appelé les dirigeants d’Arsenal, que l’on connaît très bien, en leur disant: ‘est-ce que c’est vrai et si c’est vrai, nous pourrions être intéressés’", a admis le dirigeant rennais.

"Et aux alentours de la mi-juin, ils nous ont dit: ‘non, le joueur est sous contrat avec nous, on veut le prolonger, il est intransférable’, a-t-il ajouté. Donc à partir de ce moment-là, on n’a pas eu d’échange avec le joueur. On a un grand respect pour les autres clubs, Arsenal est un très grand club et on ne peut pas échanger avec l’un de leurs joueurs. Arsenal souhaite le conserver donc je ne peux que dire que ce qui est sorti ce week-end est complètement faux et pas du tout d’actualité." Le recrutement d’un autre défenseur fait, malgré tout, toujours partie des plans du Stade Rennais.